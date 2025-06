AEROCLUB TORRACCIA Piccoli guerrieri dell'Ospedale Infermi provano la magia del volo Domani, per il progetto di inclusione sociale "Libera le ali", sperimenteranno il battesimo dell'aria ragazzi diversamente abili

In volo per regalare sorrisi a chi sta affrontando la battaglia della vita. All'Aeroclub di Torraccia hanno liberato le ali i giovani pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “Infermi”. Lontani da cure e preoccupazioni hanno vissuto momenti di gioia, emozione e libertà. Oltre i limiti e le paure, grazie al comitato direttivo del Pony Club Frecce Tricolori di Rimini. I sogni dei bambini, costretti a combattere contro la malattia, sono grandi come il loro coraggio. A uno di loro, a cui è stato chiesto se voleva fare il giro del monte ha risposto "no, voglio fare il giro del mondo", commuovendo tutti.

“Libera le Ali” è un progetto di inclusione sociale che si propone di permettere a ragazzi diversamente abili o affetti da particolari patologie cliniche di provare, per la prima volta, la magia del volo. Con un obiettivo: far nascere in questi giovani fragili, grazie al battesimo dell’aria, l’idea che niente può essere loro precluso. Domani sarà la volta dei ragazzi diversamente abili della cooperativa “Cuore 21” di Riccione e quelli dell’Associazione “Esplora” di Rimini. Presenti anche il Vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi e il Vescovo di San Marino - Montefeltro Domenico Beneventi.

