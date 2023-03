“Piccoli ma grandi”: San Marino tra i primi Paesi al mondo nella classifica di Passport Index

A pari-merito con Hong Kong e prima di stati come Messico, Israele, Uruguay e Città del Vaticano. Anche per il 2023 Arton Capital ha redatto la curiosa classifica della “potenza dei passaporti”. Rispetto al 2022 San Marino perde un posto passando dal 13° al 14° posto, ma nel coefficiente di mobilità guadagna 16 punti.

Il “mobility score” dei singoli stati viene calcolato sommando i paesi raggiungibili senza necessità di visto o con visto rilasciato all'arrivo. Nel dettaglio il punteggio di San Marino significa che su 156 paesi visitabili in 101 non serve il visto d'ingresso, per 48 è richiesto all'arrivo, mentre in 7 paesi è necessaria l'autorizzazione elettronica di viaggio prima di partire.

In testa alla classifica con 181 punti ci sono gli Emirati Arabi seguiti a poca distanza da numerosi paesi europei Germania, Francia e Italia. Scendendo in fondo alla classifica troviamo numerosi paesi africani e asiatici tra cui Corea del Nord, Palestina, Somalia, Syria e Afghanistan, in ultima posizione con solo 4 paesi “visa – free”.