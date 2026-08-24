Pichetto Fratin a Rtv: "Diventare indipendenti a livello energetico è sfida comune a Italia e San Marino"

San Marino sta tentando di aumentare la propria quota di produzione di energia, specie sulle rinnovabili. L'Italia può dare una mano anche alla luce del percorso di integrazione europea che sta facendo la Repubblica di San Marino con l'accordo di associazione?

"Io credo proprio di sì - risponde Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ospite a 'Incontrarsi al meeting' di San Marino Rtv -, anche perché c'è sempre stato un livello di simbiosi con la Repubblica di San Marino e di conseguenza questo livello di simbiosi e di attenzione e di collaborazione è completo e viene ribadito ad ogni incontro. Quindi credo che sia un passaggio fondamentale perché la battaglia è comune, la capacità di produrre l'energia pulita va a beneficio di tutti e quando parliamo di energia pulita significa anche qualità dell'aria, che non conosce confini tra Repubbliche".

Nel video l'intervista a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica







