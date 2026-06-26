SICUREZZA ALIMENTARE

Picnic, spiaggia e cene condivise: le regole d'oro per un'estate senza rischi

Il decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del progetto Sac (Sicurezza Alimentare Casalinga)

Picnic, spiaggia e cene condivise: le regole d'oro per un'estate senza rischi.

Con l'aumento delle temperature cresce anche il rischio di tossinfezioni alimentari durante picnic, giornate in spiaggia, escursioni e cene condivise. Per questo l'Istituto Superiore di Sanità, attraverso il progetto Sicurezza Alimentare Casalinga (SAC), ha diffuso un decalogo con le regole da seguire per conservare e trasportare correttamente gli alimenti. Dalla catena del freddo alla cottura dei cibi, fino all'uso corretto della borsa termica: ecco gli accorgimenti per un'estate in sicurezza.

Dal mare alla montagna: i consigli per ogni situazione

1. Al mare e al lago: cosa preferire in condizioni di caldo, vento sabbia e insetti

La frutta già tagliata è pratica, ma richiede particolare attenzione: infatti una volta rimossa la buccia naturale, diventa più esposta alla contaminazione e, con il caldo, al rapido deterioramento.

2. In montagna: il pericolo di lunghi tempi di trasporto nello zaino, escursioni termiche e limitate condizioni igieniche

Durante un'escursione, gli alimenti possono trovarsi per diverse ore a temperature intermedie favorevoli alla crescita microbica, aumentando il rischio di contaminazione. Inoltre la tentazione di lavare frutta o mani in un ruscello è forte, ma l'acqua non trattata può non essere potabile. 

3. Picnic in città: il "nemico" è il tempo

Nelle aree urbane, l'asfalto e il cemento accumulano calore anche all'ombra. Il rischio principale è la sosta prolungata dei cibi a temperatura ambiente.

4. Cene condivise: come non rovinare la festa

Le cene condivise sono un rischio perché viene meno il controllo unico sulla preparazione e conservazione.

Le 10 regole da salvare

Mani pulite: Lava sempre prima e dopo aver toccato il cibo.

Superfici: Igienizza sempre utensili e superfici.

Lavaggio: Strofina bene frutta e verdura sotto acqua corrente per rimuovere residui e microrganismi.

Etichette: Rispetta scadenze e modalità di conservazione riportate sulle etichette.

Rotazione: Metti davanti - in frigorifero e nella dispensa - i prodotti con scadenza più vicina.

Salute: Non cucinare se hai sintomi gastrointestinali o lesioni alle mani; in caso di ferite, proteggerle adeguatamente e utilizzare guanti monouso.

Freddo: Usa borse termiche per alimenti freschi e surgelati, riduci al minimo i tempi di trasporto e preferisci prodotti di stagione e a filiera corta, evitando alimenti già tagliati se non destinati al consumo immediato.

Cottura: Raggiungi almeno i 70°C al "cuore" del prodotto (specie per la carne). Ad esempio una bistecca può essere consumata al sangue se la superficie è ben cotta.

Raffreddamento: Raffreddare rapidamente gli alimenti cotti e conservarli in frigorifero, evitando soste prolungate a temperatura ambiente; non introdurre cibi caldi, e favorire il raffreddamento suddividendo le porzioni in contenitori piccoli e poco profondi.

Separazione: Tieni sempre divisi i cibi crudi da quelli cotti per prevenire contaminazioni incrociate. Proteggere gli alimenti da insetti e contaminazioni ambientali, conservandoli in contenitori a chiusura ermetica.

Tempo e temperatura sono i due fattori che più influenzano la sicurezza degli alimenti: controllarli significa ridurre il rischio di tossinfezioni.

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