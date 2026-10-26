Pienamente operativo il GECT San Marino - Provincia di Rimini, patto strutturale a livello europeo

Con il nome di "Terre di Accoglienza e di Libertà", è pienamente operativo il patto tra il Titano e la provincia di Rimini che permette, a livello europeo, di accedere in maniera privilegiata a bandi e finanziamenti.



Una collaborazione istituzionalizzata tra San Marino e la provincia di Rimini: il GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale che, da ora in poi, unirà la Repubblica con la città romagnola per superare i confini amministrativi e sviluppare progetti integrati.

"Un nuovo inizio fra Rimini e San Marino, caratterizzato dal fatto di avere una collaborazione strutturale. Questo è un elemento importantissimo, perché significa che avremo un interlocutore che si potrà direttamente interfacciare anche a livello europeo per finanziamenti diretti e indiretti. Su una moltitudine di possibilità, perché la volontà nell'andarlo a implementare, a mettere a terra, è stato quello di avere un GECT generalista", dichiara Matteo Mazza, Direttore Dipartimento Affari Esteri San Marino.

Un GECT generalista, in grado di comprendere materie trasversali, come i trasporti, il turismo, l'impiantistica, nella più ampia cornice della pianificazione territoriale.

"Bisognerà ragionare per territorio, non per provincia o paese, sostanzialmente, ma è una nuova sfida che vogliamo e siamo entusiasti di fare con la provincia di Rimini," afferma Mazza.

"Adesso andremo incontro a una fase, da un lato, di infrastrutturazione del GECT, quindi sia di risorse umane che di risorse strutturali, ma parallelamente il GECT comincerà un'attività di ascolto e di confronto sul territorio proprio per individuare quelle che saranno le materie sulle quali si focalizzerà la sua attività", le parole di Pierpaolo Deluigi, Ufficio Europa della Provincia di Rimini

"il GECT ha la potenzialità, unendo in questo caso una provincia e uno Stato estero recentemente associato, quello di presentarsi ai bandi in una posizione privilegiata, in quanto già unisce un territorio, unisce in questo caso appunto una provincia e uno Stato, quindi io direi nell'attribuzione dei bandi e quindi dei finanziamenti, quindi parliamo di risorse finanziarie per il territorio, diciamo che parte in pole position, quindi parte sicuramente in una posizione privilegiata e questo è uno dei vantaggi, forse il più importante del GECT", continua Deluigi.

Interviste a: Matteo Mazza - Direttore Dipartimento Affari Esteri San Marino; Pierpaolo Deluigi - Ufficio Europa Provincia di Rimini











