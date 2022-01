TURISMO Pienone in centro storico: quasi 5mila passaggi della funivia in due giorni

Pienone in centro storico: quasi 5mila passaggi della funivia in due giorni.

Giornate di alto afflusso di visitatori a San Marino, per questo inizio d'anno, complice le belle giornate di sole. Presto per un bilancio definitivo, ma il colpo d'occhio sulle vie del Centro storico parla da solo. Parcheggi pieni e servizio navetta attivo; passaggi in funivia che hanno superato i 2.074, tra salite e discese nel solo pomeriggio di San Silvestro e vicini a quota 3000, nella giornata di ieri: 2893 tra salite e discese.

