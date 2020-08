Pienone sul Titano con concerti, arte e spettacolo

Cultura e divertimento nelle serate agostane di San Marino. Ieri i preludi acustici a “bassa densità” col violoncellista Anselmo Pelliccioni, che si è esibito in un concerto articolato attraverso alcune delle più importanti composizioni della fine del XVII secolo. E ancora il duo Simone La Maida – Roberto Monti con le riletture di celebri brani tratti dal grande patrimonio degli standard jazz, con improvvisazioni tra sax e chitarra. In serata “...di notte in Galleria” con il “Retaggio Italiano” di Marco Neri. Cena, Tramonto & Show in una pienissima Piazza della Libertà con la terza edizione di 80s 90s Summer Party: sul ledwall i videoclip musicali di Franckie B., accompagnato dalla voce di Marco Corona. Finita la cena, tutti sotto il palco a scatenarsi con le hit di quegli anni. Con un salto fisico e temporale, alla Cava della Balestrieri, l'esibizione di arcieri e tamburini della Cerna dei Lunghi Archi che hanno intrattenuto i numerosi turisti e i numerosissimi sammarinesi saliti sulle pendici del Monte.