Pienone sul Titano per Mi Gusto San Marino

Una via Eugippo piena per la prima serata di Mi Gusto San Marino. Cibi e specialità regionali e internazionali per soddisfare tutti i palati. Carne argentina, cucina thailandese, hot-dog artigianali. Ma anche prodotti tipici di San Marino ed eccellenze di aziende del territorio. Per concludere al meglio la cena, anche un angolo dolce, dove assaggiare dessert di produzione sammarinese. Tra gli stand, tanta musica e anche un laboratorio per imparare a lavorare la ceramica offerto da Barbò Ceramica e Cooperativa Sociale Involo, che sarà attivo per tutte le giornate. Mi Gusto continua oggi e domani. Alle 18.00 di questa sera il primo appuntamento con il format "la Cucina Letteraria", in collaborazione con Carlo Biagioli Srl e Zoomma.news. Domani sera la chiusura a Cava dei Balestrieri con il "Party in Cava" e Dj-set.

