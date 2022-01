Pillola anti-Covid Merck: per chi è indicata e quale l'efficacia. Il parere del professor Di Muzio

Da qualche giorno in Italia è cominciata la distribuzione della pillola antivirale Merck, primo farmaco a disposizione contro la malattia da Covid19. A tal proposito è intervenuto al Tg San Marino, il professor Massimo Di Muzio, Direttore dell'Unità Operativa di Farmacia e Farmacologia Clinica dell'INRCA di Ancona.

“I soggetti indicati per la pillola dell'MSD - ha riferito il professore - devono essere trattati al domicilio. Sono quelli con una interazione lieve o moderata col Covid19, un'età maggiore ai 60 anni con comorbidità come diabete, sovrappeso, obesità, malattie renali”.

“L'efficacia per evitare l'ospedalizzazione è di circa il 30%, quindi circa una persona su tre. Dati che possono sembrare bassi - puntualizza Di Muzio -, ma pensate a cosa vuole dire trattare le persone a casa, anziché dover sovraccaricare gli ospedali”.

Che differenza c'è fra la pillola MSD e gli anticorpi monoclonali? “I secondi vanno utilizzati all'interno degli ospedali, per uso endovenoso, mentre il Molnupiravir va utilizzato a livello domiciliare. Attualmente – ha puntualizzato – non esistono in letteratura studi di confronto fra i due principi attivi. Coi vaccini, invece, si parla di profilassi su persone e non su pazienti, mentre con la pillola MSD si parla di terapia. Due modi differenti di approcciarsi agli effetti del coronavirus”.