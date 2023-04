SANITÀ Pillola anticoncezionale: l'Italia ne discute, sul Titano è gratis da 30 anni È sufficiente che la donna si rivolga al proprio medico di base, al ginecologo o al centro "Salute donna"

Pillola anticoncezionale: l'Italia ne discute, sul Titano è gratis da 30 anni.

L'Italia alle prese con la decisione sulla rimborsabilità della pillola anticoncezionale, che comporta un impatto consistente sulla spesa, pari a 140 milioni di euro l'anno. Se le donne italiane spendono di tasca propria ogni anno 230 milioni in contraccettivi orali, non è così per quelle sammarinesi. Infatti la pillola è gratuita dagli anni '90. Come conferma l'ISS, è sufficiente che la donna si rivolga al proprio medico di base, al ginecologo o al centro "Salute donna" per farsi prescrivere il contraccettivo, da ritirare in una delle farmacie in territorio. La generica non si paga, mentre sono a pagamento alcuni 'nomi' più commerciali. Tra i primi Paesi al mondo, la Repubblica di San Marino, mentre alcune regioni italiane si stanno attrezzando attraverso i consultori familiari e per determinate fasce d'età. Come nel Lazio, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, la Puglia. Inoltre è prevista la pillola contraccettiva gratuita anche nella Provincia Autonoma di Trento.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: