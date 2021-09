Pinarella di Cervia: i Capitani Reggenti in visita alla colonia sammarinese

L'emergenza sanitaria non ferma il tradizionale appuntamento della Reggenza, che come ogni anno ha incontrato gli ospiti della colonia di Pinarella. Oltre ai Capi di Stato Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, erano presenti anche il segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta e la direttrice dell'Iss Alessandra Bruschi, che durante il loro intervento hanno ribadito l'importanza della struttura per la Repubblica: nel corso di questa estate, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si è registrato un aumento degli ingressi rispetto agli scorsi anni, che per la prima volta da tempo ha riportato la struttura ad avere un bilancio positivo.

L'auspicio delle autorità ora è che la colonia possa continuare a crescere, accogliendo sempre più ospiti, grazie anche al lavoro dei volontari, guidati dalla coordinatrice Rossella Selva. Dopo una scambio di doni tra la Reggenza e gli ospiti della struttura si è tenuto un aperitivo e una cena con tutti gli ospiti, il tutto accompagnato da musica, con cui si è celebrata la chiusura stagionale della colonia, aperta dal 6 giugno all'11settembre.

Nel video l'intervista a Rossella Selva, coordinatrice colonia Pinarella

