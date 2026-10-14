CRISI IDRICA Piogge assenti e fonti in difficoltà: sul Titano è sempre più emergenza idrica Marecchia ancora in secca e Ridracoli al 35% della capacità. L'appello del Direttore Aass Marcello Forcellini: "Non alleggeriamo l'attenzione, situazione difficile"

Nonostante il cambio stagione e il calo delle temperature, l'emergenza idrica per San Marino non è rientrata. Anzi, con la carenza di piogge intense che prosegue da mesi le fonti da cui il Titano si approvvigiona sono sempre più in difficoltà. Ad esempio la diga di Ridracoli, da cui l'Aass riceve circa il 25% delle forniture, è ad un terzo della sua massima capacità. Anche il fiume Marecchia, da cui viene riempito il lago del Torello che porta circa il 65% dell'acqua usata dai sammarinesi, è alle prese con una severa siccità. Da qui il blocco dei prelievi imposto dalla Regione Emilia Romagna. Una situazione complessa che impone una attenzione alta contro gli sprechi e l'uso improprio del prezioso liquido blu.

Per questo il Direttore Aass Marcello Forcellini lancia un appello ai sammarinesi: “Siamo ancora in emergenza idrica. Nonostante la stagione autunnale e le temperature più fresche, purtroppo c'è stata una sostanziale assenza di precipitazioni che richiedono ancora una particolare attenzione agli sprechi. Abbiamo riscontrato un comportamento particolarmente virtuoso dei cittadini durante dell'estate, però non alleggeriamo l'attenzione proprio in questo periodo perché il proseguire con l'assenza di precipitazioni sta determinando una situazione di sostanziale difficoltà non soltanto a San Marino, ma anche nelle regioni limitrofe. Pertanto dobbiamo continuare a prestare attenzione all'utilizzo dell'acqua seguendo anche quel vademecum che abbiamo pubblicizzato durante il periodo estivo”.

I consigli sono di dimezzare il tempo sotto la doccia, riparare i rubinetti che perdono, installare rompigetto, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, riutilizzare l’acqua del lavaggio di frutta e verdura per innaffiare piante e orti. La speranza è poi che arrivino finalmente le piogge anche se le previsioni parlano di tempo stabile ancora per qualche settimana.

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