Pioggia e vento, allerta meteo gialla estesa fino a martedì

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha prolungato l’allerta meteo gialla per temporali fino alla mezzanotte di martedì 9 luglio, con una nuova allerta per vento valida per tutta la giornata di martedì 8 luglio.

Nel dettaglio, per il pomeriggio di lunedì 7 luglio, sono attesi temporali localmente intensi, inizialmente sulle pianure settentrionali e in successiva estensione verso la Romagna, compreso il territorio riminese e il Titano.

Possibili fenomeni franosi, ruscellamenti e improvvisi innalzamenti dei corsi d’acqua minori. La giornata di martedì 8 luglio sarà ancora instabile: temporali anche forti potranno interessare nuovamente la zona, mentre nel pomeriggio si prevede un deciso rinforzo del vento dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca moderata oltre i 70 km/h, specie sui rilievi.

Da mercoledì inizia una fase soleggiata con temperature miti e clima favorevole. Un miglioramento evidente rispetto all’inizio della settimana, che consente di guardare al prossimo weekend con ottimismo.