Pioggia e vento: le previsioni per le prossime ore

Come da previsioni, è arrivata una forte pioggia a bagnare Romagna e San Marino, con un accumulo consistente, come certifica la centralina meteo “Fontescara” che ha contato oltre 40 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore. In Appennino si sono registrati picchi anche di 80-90 millimetri. Pioggia che si è combinata con un vento da nord – con raffiche vicine ai 50 Km orari - e un calo delle temperature, mai superiori ai 12°C da ieri sera, condizione che permarrà anche nella giornata di oggi, anche se le precipitazioni dovrebbero cessare e riprendere nelle ore serali. Domani e sabato ci si aspetta ancora piogge ad intermittenza e vento sostenuto.