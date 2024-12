DISAGI Piove nell'Asilo nido di Dogana, i genitori chiedono soluzioni definitive Infiltrazioni d’acqua e allagamenti mettono a rischio sicurezza e accessibilità: genitori sollecitano interventi urgenti per garantire un ambiente adeguato

Gravi disagi all’Asilo nido “Arcobaleno” di Dogana ogni volta che piove intensamente. Il 9 dicembre, le infiltrazioni d’acqua hanno nuovamente allagato il dormitorio, costringendo il personale a riorganizzare in emergenza gli spazi per il riposo dei piccoli. Anche il parcheggio – si legge in una nota dei rappresentanti dei genitori - “si è trasformato in una piscina”, rendendo difficile l’accesso, soprattutto per i bambini con disabilità.

I genitori denunciano una situazione insostenibile e chiedono interventi urgenti per risolvere queste criticità che – sottolineano – compromettono il benessere e la sicurezza dei bambini. "Non è più accettabile affidarsi a soluzioni temporanee ogni volta che piove", dichiarano i rappresentanti delle famiglie, sollecitando l’attenzione delle istituzioni per garantire un ambiente sicuro e funzionale.

