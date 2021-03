Pista ciclabile "internazionale" Rimini- San Marino: anche Riccione dice sì

Anche il comune di Riccione accoglie con favore il progetto di una “superciclabile” fra Rimini e San Marino. Proposta che guarda alla mobilità sostenibile e ad un fenomeno turistico – quello su due ruote - in forte crescita. Di una riconversione del vecchio tracciato della ferrovia a percorso ciclopedonale ne avevano già parlato nell'incontro sul riuso del Moderno il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti e l'Assessore per la mobilità di Rimini Roberta Frisoni. La proposta di una pista ciclabile fra Riccione e San Marino è stata lanciata dalla consigliera regionale del gruppo PD dell'Emilia-Romagna Nadia Rossi, nella diretta facebook "Pedalando verso il domani".









C'è interesse per una pista ciclabile ‘internazionale’ lungo il parco del Marano: il comune di Riccione , in una nota, si dice pronto a collaborare con la regione, “il cui affiancamento per piani e riqualificazioni così ambiziosi - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente Lea Ermeti - “pare una spinta propulsiva inevitabile ed auspicabile". La Perla Verde ha da tempo inserito nei sui programmi un progetto di riqualificazione che comprende l'area del Marano e l'ex polveriera, dove in novembre sono partiti i lavori propedeutici alla bonifica dell'area, per poter fare dell'intera asta fluviale un'eccellenza naturalistica del territorio che arrivi fino a San Marino.

“Siamo disponibili a realizzare una ciclovia che colleghi tutti i comuni intorno a Rimini – ribadisce il Segretario al Territorio Stefano Canti - “per fare arrivare sul Titano – spiega - un flusso turistico diverso da quello che staziona in riviera”. Il progetto sta quindi raccogliendo consensi e a breve potrebbero esserci ulteriori incontri per trasformarlo in realtà.