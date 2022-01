“Più forti insieme”: Ambasciata di Israele dona dispositivi di protezione all'ISS

“San Marino è la mia seconda casa”. L'amicizia con il Titano nelle parole dell'Ambasciatore Dror Eydar. "Vicini nella pandemia, che – dice – deve essere affrontata con metodi scientifici” - chiedendo di ricordare l'importanza della scienza “che in un solo anno ha sviluppato vaccini efficaci - , ma anche con la solidarietà”. “Più forti insieme”: un dono simbolico - spiega - “per il nostro grazie a San Marino, ma soprattutto ai sanitari e ai medici”.

Donazione cospicua: due bancali di dispositivi di protezione: mascherine, saturimetri, tute e visiere, respiratori portatili. “Ci sono similitudini San Marino e Israele - prosegue l'Ambasciatore - fondati per essere un posto di accoglienza per chi fugge dalle persecuzioni, per praticare liberamente la fede. Aiutare San Marino è molto importante - dice l'Ambasciatore Eydar. Già di recente abbiamo aiutato San Marino ad entrare in collegamento con Pfizer International per avere un approvvigionamento diretto dei vaccini”.

A colloquio, si discute di nuove collaborazioni in ambito sanitario, ricerca e formazione, la frontiera della telemedicina: “Un dono non solo simbolico, ma davvero concreto”, dice il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta – E' un ulteriore step nella nostra amicizia. E stiamo dialogando con Israele per intensificare relazioni nella telemedicina, per esempio e, in generale, nell'ambito della innovazione tecnologica nella sanità”.

Un dono di grande aiuto all'attività dell'ISS, per il Direttore generale Sergio Rabini. A nome personale e degli operatori, ringrazia Israele, Paese che - dice - proprio nella lotta alla pandemia rappresenta un esempio cui spesso abbiamo guardato per capire come intervenire”. Pioniere nella vaccinazione, oggi Israele apre alla quarta dose per gli over 18 e inizia a ragionare sulla eliminazione del green pass.

Nel video, le interviste all' Ambasciatore dello Stato d'Israele a San Marino, Dror Eydar e al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta