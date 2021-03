"Più logica nelle misure" Genitori, giovani e sportivi chiedono alla politica un cambio di passo nella gestione della pandemia

Mentre i lavori del Consiglio erano in corso, un gruppo di persone (genitori, giovani, gestori di palestre) hanno voluto rivendicare l'urgenza di decreti anti contagio che- hanno detto “abbiano una logica, e che tengano conto delle esigenze dei più piccoli e delle reali situazioni in cui il contagio può avvenire, senza per forza allinearsi alle scelte italiane”. Concetti ribaditi in alcuni cartelloni, per richiamare l'esigenza di un cambio di passo nella gestione della pandemia, anche alla luce di risultati che dopo un anno -hanno detto- “dimostrano l'inefficacia delle misure prese, a volte in palese contraddizione, senza contare l'effetto psicologico che tali restrizioni hanno avuto su bambini, adolescenti, famiglie". Dai più giovani l'invito a non sottovalutare l'importanza dello sport, della cura dell'alimentazione e della prevenzione, "un argomento del tutto sottovalutato, se non addirittura sacrificato da decreti che non tengono conto di come sia importante il benessere fisico in un periodo come questo".

