RAPPORTI BILATERALI Più tutele ai consumatori grazie all'intesa tra Adoc e Ucs A Roma la firma del protocollo da parte della vice presidente Unione Consumatori San Marino Francesca Busignani con la presidente Adoc Anna Rea

Firmato a Roma, nella sede della Uil, il protocollo di intesa tra Adoc e Ucs per intensificare le tutele dei consumatori italiani e sammarinesi. Un'accoglienza in grande stile, da parte dell'Associazione difesa e orientamento dei consumatori, nella sala convegni appena ristrutturata della Uil. A fare gli onori di casa la presidente di Adoc nazionale, Anna Rea, che ha ricevuto la vice presidente Ucs Francesca Busignani e la coordinatrice Olga Mattioli. Siamo consumatori per tutta la vita, ha fatto presente Anna Rea, da quando nasciamo fino ad oltre la morte. La tutela di queste persone è uno degli obiettivi del protocollo. Le tutele al centro dunque, ma anche attività congiunte, eventi condivisi e forme di proselitismo transfrontaliero, dando reciproco apporto al reclutamento di nuovi associati.

Nel video le interviste a Anna Rea, presidente Adoc; Francesca Busignani, vice presidente Ucs

