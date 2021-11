TRIBUNALE Pivetti, sequestrati 4 mln ad ex presidente Camera. Coinvolta anche società di San Marino

Sequestro preventivo di quasi 4 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti da parte della Gdf di Milano. Contestati i reati tributari, il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Nell'indagine spunta anche il nome di San Marino: in una società del Titano sarebbero finiti infatti tutti i beni di una società intestata al pilota di rally Leonardo Leo Isolani che aveva debiti con l'erario. A sua volta la società sammarinese avrebbe rivenduto tutto, comprese tre Ferrari Gran turismo, ad una società di Hong Kong riferibile alla Pivetti. Gli indagati sono in tutto sette.

Il sequestro di oggi è stato emesso in via d'urgenza dal pm Tarzia e riguarda 3,5 milioni di euro quale profitto della frode fiscale e 500.000 euro circa quale profitto delle condotte di riciclaggio dei proventi delittuosi dell'evasione fiscale. Dagli accertamenti sono emersi ricavi per "circa 8 milioni di euro" realizzati attraverso la compravendita in particolare delle Ferrari e "sottratti a tassazione in Italia attraverso la fittizia interposizione di veicoli societari esteri". Le indagini sono state estese, negli ultimi mesi, a "decine di giurisdizioni estere" attraverso rogatorie (verso Hong Kong, Cina, Macao, Svizzera, San Marino, Malta, Monaco, Gran Bretagna, Polonia e Spagna), ed è emerso che "parte del profitto della frode fiscale" era stato movimentato "sempre estero su estero".

