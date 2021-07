Plastica monouso: in vigore da oggi la diretta Ue che ne vieta l'immissione nel mercato

Entra in vigore oggi la direttiva europea per contrastare l'abuso delle plastiche: palloncini, posate e piatti, borsine, cannucce, cotton fioc ed altri prodotti monouso (anche se fatti prevalentemente di altri materiali, ma con l'aggiunta della plastica al fine di aumentarne la resistenza) non potranno infatti più essere immessi sul mercato dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di ridurre i rifiuti in mare, costituiti per l'80% proprio dalla plastica. Gli Stati membri, inoltre, sono tenuti a garantire che "determinati prodotti di plastica monouso immessi sul loro mercato rechino sul prodotto o sul suo imballaggio una marcatura per informare i consumatori della presenza di plastica nel prodotto e del metodo appropriato di smaltimento dei rifiuti evitando di disperderli nell'ambiente".









È intanto notizia di oggi che la plastica totale accumulata nel Mar Mediterraneo ammonta a circa a un milione e 178 mila tonnellate. È la stima dello studio 'The Mediterranean: Mare plasticum' dell'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Del totale, per il 94% si tratta di macroplastiche mentre il restante è microplastiche. "Mentre le prime sono visibili a occhio nudo e costituiscono la base per le famose isole di plastica galleggianti, queste ultime sono le più insidiose, - rimarcano gli organizzatori di Slow Fish - costituendo un prodotto sintetico, spesso scambiato per cibo dai pesci e dai microrganismi acquatici, che attraverso lo zooplancton risale lungo la catena trofica fino ad arrivare sulle nostre tavole".