Plenario lampo: via libera al reclutamento di due giudici d'appello e due commissari della legge

Nessun rinvio, nonostante le reiterate richieste dell'opposizione. Il Segretario alla Giustizia Ugolini non ha partecipato e con la parità numerica dei presenti - 10 a 10 tra togati e non togati - il Consiglio Giudiziario Plenario ha esaurito velocemente l'ordine nel giorno, nella prima seduta a cui ha preso parte il nuovo dirigente del tribunale professor Giovanni Canzio. Sulla base della sua relazione deciso il reclutamento di due giudici d'appello e due commissari della legge.





Avverrà secondo un preciso regolamento che è stato approvato. Il Plenario aveva poco prima avviato la seduta respingendo tutte le istanze e i ricorsi in esame. Due a firma del professor Fernando Treggiari: il primo per la riattribuzione dell'incarico di Giudice dei Rimedi Straordinari; il secondo per annullare la delibera con cui di fatto è stato rimosso, lo scorso 28 settembre, dall'incarico di Giudice delle Appellazioni. Bocciato anche il ricorso dell'avvocato Massimiliano Simoncini contro la delibera, sempre dello scorso 28 settembre, che ha annullato la sua nomina a Commissario della Legge. I tre membri di opposizione non hanno partecipato alle votazioni, ribadendo che a loro avviso la seduta del Plenario non è valida, stanti i numeri prevalenti dei non togati sui togati, aventi diritto al voto.