Podium: il tour operator made in San Marino

Nel servizio l'intervista ad Alda Valentini (Amministratore gruppo Podium)

Podium Tour Operator nasce nel 1985 dalla passione di tre amici per i viaggi. Da oltre 30 anni organizza viaggi e tour in tutto il mondo con gruppi che vanno da 10 a 5.000 persone. "Da sempre - spiega Alda Valentini, amministratore gruppo Podium - il nostro punto di forza è la massima trasparenza. Nei nostri uffici - aggiunge - ogni dettaglio non è dato al caso ma è simbolo di un qualcosa che è parte di noi".









Per tutto il settore turistico sono ancora mesi molto difficili a causa della pandemia da Coronavirus: "A oggi il turismo è ancora fermo, non sappiamo con certezza quando ripartirà - evidenzia Alda Valentini - ma una cosa la conosciamo, il turismo tornerà". In questi ultimi mesi Podium, per affrontare queste difficoltà, ha investito tantissimo sull'informatizzazione. Presentato inoltre un libro realizzato proprio dal tour operator dal titolo "Noi e anche un po' di voi" che parla dell'attività di Podium e dei tanti viaggi già organizzati. Stampato inoltre il catalogo dei viaggi proposti, in vista delle aperture una volta terminata la pandemia.

"Adesso più di ogni altra cosa - conclude Alda Valentini - speriamo più di ogni altra cosa di poter tornare tutti a lavori più uniti e forti di prima. Siamo un gruppo di oltre 100 persone e vogliamo rivivere insieme la nostra attività".

