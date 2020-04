ISS Podium Tour Operator e la Fondazione PODIUM Onlus donano oltre 20 mila euro

Sono 21.980,00 euro il frutto di una raccolta fondi sia della proprietà Podium che di tutti i colleghi che hanno contribuito a sostenere l'ISS in questa emergenza. Una donazione impreziosita dal fatto che arriva da un settore in gravissima difficoltà, il turismo. Alla raccolta hanno contribuito anche colleghi - spiega la società - in Cassa Integrazione, facendo una donazione.



