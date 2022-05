Poggio Torriana: MYO lancia “Azienda Felice”; progetto aperto alla condivisione

Nel servizio Simona Bianchini e Alessia Valducci

Una risposta forte al clima di incertezza - nel mondo dell'imprenditoria - determinato dal combinato disposto di pandemia e guerra, e le relative ricadute. Una piccola rivoluzione, allora, quella partita dalla Myo di Poggio Torriana; che vede al centro la persona, per restituire fiducia. Ottima partecipazione, ieri, al primo, di una serie di 5 incontri – con professionisti della salute -, dedicati al benessere psico-fisico, alla qualità degli stili di vita, alla prevenzione dello stress. Vivere una vita migliore a casa e in azienda: questo l'obiettivo. Programma in collaborazione con Domus Medica. Da qui la presenza, oggi, di Alessia Valducci: nel ruolo anche di vicepresidente di Confindustria Romagna. Proprio oggi, infatti, il primo incontro del Comitato Imprenditoria Femminile; partito non a caso da questa iniziativa. Massima attenzione anche al tema delle parità di opportunità, in ambito imprenditoriale in territorio. Previsto a breve un monitoraggio.

Nel servizio le interviste a Simona Bianchini (Direttore Generale MYO) e Alessia Valducci (Vicepresidente Confindustria Romagna)