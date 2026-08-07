Polemica al Fringe Festival, Amanda Knox porta in scena la sua storia a teatro

Ogni agosto Edimburgo, capitale della Scozia, si trasforma in un enorme palcoscenico. Teatri, pub, sale improvvisate e spazi della città ospitano per un mese migliaia di spettacoli per il Fringe Festival, nato nel 1947 e diventato nel tempo uno dei più grandi festival delle arti performative al mondo.

Il festival scozzese è per sua scelta, fin dalla nascita, open-access, senza quindi una direzione artistica che selezioni preventivamente gli spettacoli. Una caratteristica che ne ha fatto un luogo di sperimentazione, provocazione e scoperta di nuovi talenti. Ed è proprio sul palcoscenico del Fringe che quest’anno arriva una delle presenze destinate a far discutere: Amanda Knox.

La 39enne statunitense porta a Edimburgo “Cartwheel”, uno spettacolo di circa un’ora nel quale ripercorre la propria vita, dagli anni trascorsi nelle carceri italiane alla maternità, passando inevitabilmente per la vicenda che da quasi vent’anni lega il suo nome all’omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese, avvenuto a Perugia nel 2007. Il debutto è in programma il 7 agosto al Gilded Balloon Teviot, dove lo spettacolo resterà in cartellone fino al 17 agosto.

Ma ancora prima che Knox salisse sul palco, “Cartwheel” aveva già acceso le polemiche. Ad iniziare dal titolo dello show, “ruota”, che richiama uno degli episodi diventati simbolici nella narrazione mediatica del caso: la storia secondo cui Knox avrebbe fatto una ruota durante le ore trascorse in questura dopo l’omicidio di Meredith, circostanza sulla quale negli anni sono state date ricostruzioni differenti.

Knox fu inizialmente condannata insieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito per l'omocidio e venne poi definitivamente assolta dall’accusa nel 2015.

Al centro di “Cartwheel” ci sono però anche la maternità, il rapporto con i figli e il peso di un passato dal quale, nonostante l’assoluzione, Knox sostiene di non essersi mai realmente liberata. Una delle domande attorno alle quali è costruito lo spettacolo riguarda proprio il modo in cui raccontare quella storia a sua figlia.

L'iniziativa ha provocato la reazione di Stephanie Kercher, sorella di Meredith, che ha criticato duramente la scelta di affrontare una vicenda legata a un omicidio e a una violenza sessuale attraverso uno spettacolo presentato anche come comedy. Una petizione online, firmata da oltre 10 mila persone, ha inoltre chiesto agli organizzatori del Fringe di cancellare le rappresentazioni.

Knox ha respinto le accuse, sostenendo che nello spettacolo non ci siano battute sulla morte di Meredith e che l'intento sia tutt'altro che quello di banalizzare quanto accaduto. “Cartwheel”, secondo la sua ricostruzione, parla piuttosto delle conseguenze della violenza, del trauma, dell'ingiustizia e del modo in cui una donna continua a vivere quando la propria identità pubblica rimane legata per sempre a un fatto di cronaca.

Il Fringe ha difeso la presenza dello spettacolo nel programma.













