Polemiche sugli hotel a Capodanno, Pedini Amati: "Stiamo verificando rapporti delle forze dell'ordine, abbassare i toni"

Quella di San Silvestro è stata una notte senza problemi di ordine pubblico, ma non sono mancate situazioni problematiche e richieste di intervento. La Polizia Civile rende noti i dati sull'attività del Capodanno, con il soccorso alla ragazzina minore di 15 anni per un apparente coma etilico poi diagnosticato dai sanitari, scrive la Polizia. Agenti impegnati anche nel controllo delle strade per il rispetto delle misure anti-Covid. Poco prima della mezzanotte, quindi durante il coprifuoco, fermato un veicolo con targa italiana che circolava nei pressi della superstrada. Sempre il 31 dicembre, ma nel pomeriggio, è scattata la sanzione per un albergo che aveva la piscina aperta nonostante i divieti. La Gendarmeria spiega che, nella notte tra 31 e 1, sono state controllate le poche strutture aperte e che il monitoraggio prosegue anche ora.





In merito alle polemiche dei giorni scorsi su cenoni e regole per gli hotel, il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, afferma che si stanno “verificando i vari rapporti delle forze dell'ordine”. “Se ci sono state delle storture – dice - allora non esiteremo a far rispettare le disposizioni del decreto e ad elevare le sanzioni”. “I controlli – aggiunge – sono stati fatti su tutte le strutture alberghiere”. Questo è quanto emerso dal confronto con le Segreterie di Stato agli Esteri e agli Interni, competenti per i rispettivi corpi di polizia. Allo stesso tempo, il responsabile al Turismo invita ad “abbassare i toni”. “Noi abbiamo fatto quanto detto – puntualizza - nel rispetto degli impegni presi, anche con l'Italia”.