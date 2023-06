Politica e storia: presentato l'archivio web di Ezio Balducci

Oltre 50 anni di storia tra fotografie, giornali, documenti e opuscoli di Ezio Balducci, protagonista della vita politica del Titano, riportato su un archivio storico online aperto a tutti.

Oggi la presentazione del sito web: “Un vero patrimonio per il presente e futuro di San Marino” evidenzia il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi. “Un archivio che per certi versi va anche oltre la politica – aggiunge Paolo Rondelli, direttore istituti culturali – riportando importanti parti di storia del Titano”. Il sito è stato creato per essere facilmente consultabile da ricercatori, storici ma anche docenti, studenti o semplici appassionati. Questo pomeriggio la presentazione al pubblico alle 16:00 a Palazzo Valloni.