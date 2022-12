INCONTRI BILATERALI Politiche giovanili, presto un osservatorio permanente tra Italia e San Marino Incontro a Roma tra il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Segretario di Stato Andrea Belluzzi

Non si era mai parlato di politiche giovanili tra Italia e San Marino, in tanti anni di rapporti e incontri bilaterali: è stata la prima occasione, subito colta dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi, che ha proposto una serie di tematiche di interesse comune al ministro italiano Andrea Abodi. Ha promesso di venire in Repubblica agli inizi del nuovo anno, il ministro che ha mostrato disponibilità, interesse e soprattutto concretezza e voglia di fare. L'incontro si è concluso con uno scambio di doni.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato all'Istruzione e Politiche giovanili, e a Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani

