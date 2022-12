Politiche sanitarie e collaborazioni tra piccoli Stati al centro del confronto online con l'OMS

"La volontà con cui sono nati questi incontri periodici che abbiamo introdotto su nostra richiesta nell'occasione dell'ultimo incontro dei piccoli stati in Montenegro - spiega Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità - è una necessità emersa dalle attività sanitarie dei piccoli stati per confrontare le politiche che vengono attivate nei vari paesi ma anche per attivare percorsi di cooperazione privilegiata".

In collegamento anche Hans Kluge, il direttore regionale per l'Europa dell'OMS. Quanto accaduto con il coronavirus, sottolinea Ciavatta, ha messo in primo piano l'importanza di incontri come questo che ci permettono di formare una rete di collaborazioni vasta e consolidata.

"Tutto parte proprio dalle difficoltà che son state registrate dai piccoli stati ad esempio nell'approvvigionamento dei farmaci o dei vaccini - afferma Ciavatta - in questa ottica San Marino si è attivata, grazie al grande aiuto dell'ufficio OMS di Venezia e del direttore regionale Hans Kluge, per organizzare una sorta di centrale unica che può essere veramente utilissima nel momento in cui dovessero verificarsi altre situazioni di necessità".

Nel servizio l'intervista a Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità)