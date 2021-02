Polizia Civile, arriva il comandante Werter Selva; parola d'ordine: collaborazione

Werter Selva prende possesso del comando della Polizia Civile: questa mattina la cerimonia di presentazione del Gendarme, risultato vincitore del bando di selezione interna per titoli e colloquio emanato a dicembre. Il Segretario agli Interni, Elena Tonnini, ha presentato prima il neo comandante al vice Amedeo Paganelli e all'Ispettore Athos Gattei che ha ricoperto per qualche mese l'incarico al vertice del comando di Murata. Dopodiché la sua ufficializzazione agli 80 funzionari facenti parte della Polizia Civile.





Per il segretario Tonnini il corpo della Polizia Civile “rappresenta un punto di riferimento per i cittadini e anche di cucitura tra operatori economici e istituzioni”. Sarà importante – afferma – avviare “un percorso di valorizzazione per dare pieno valore ad una serie variegata di servizi che la Polizia Civile offre”. “Con onore e orgoglio assumo questo comando”, commenta il comandante Selva. Parola d'ordine: collaborazione, sia all'interno della Polizia Civile che con gli altri corpi. “Provenendo dalla Gendarmeria – conclude -, sarò facilitato in questo compito”.

Seguiranno aggiornamenti