Polizia civile: arriva lo scontrino per le soste vietate, pagamenti più snelli e on line.

Piccole modifiche al metodo di accertamento delle contravvenzioni per le soste. Gli agenti di Polizia Civile, infatti, potranno elevare le multe anche attraverso una nuova Applicazione installata direttamente sul tablet portatile in dotazione, digitando gli estremi dell'accertamento sul terminale. L’avviso della sanzione all’utente verrà stampato dal dispositivo, sotto forma di scontrino, e messo sul parabrezza del veicolo, come avviene ora per l'avviso di colore giallo. Resta invariata la successiva notifica che arriva a casa, con importi, i termini e le modalità di pagamento. Cambiamenti per i quali il Corpo si mette a disposizione dei cittadini attraverso il numero 0549-887785.

Una modifica che rientra in un piano più ampio della Pa, per snellire procedure e far risparmiare amministrazione e contribuente. Infatti allo studio c'è la possibilità, tramite app, in futuro, di poter pagare immediatamente la sanzione, tramite smartphone, semplicemente inquadrando un Qr code già presente sullo scontrino. Come avviene già in Italia. Risparmiando tempo e burocrazia per lo Stato e soldi per il multato, gli 8 euro corrispondenti alle spese di notifica.

Euro che i sammarinesi possono già risparmiare, entrando nel loro profilo sul portale della Pubblica amministrazione (www.Gov.sm). Dai servizi è possibile richiedere quelli dei Corpi di Polizia, e vedere se si hanno multe in sospeso. Con la possibilità di saldare con carta di credito, prima dell'invio dell'ingiunzione di pagamento, per risparmiare i costi di spedizione a carico del contravventore.

