Polizia Civile, bilancio 2020: la pandemia non ferma gli infortuni sul lavoro. Fanno riflettere i dati sulla violenza di genere

“Una mole di lavoro”. Definisce così il comandante Athos Gattei l'intensa attività della Polizia Civile nell'anno che si è da poco chiuso. Basta guardare i tanti dati del bilancio 2020 per rendersi conto dei tanti compiti svolti in territorio dagli agenti del corpo. Oltre a sanzioni per violazione delle normative anticovid e contravvenzioni su strada, il nucleo antifrode ha lavorato, tra le altre cose, a 103 rogatorie internazionali.





Particolare attenzione anche all'attività di Polizia all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale. Il 2020 pandemico non ha fermato gli infortuni sul lavoro, ben 439, e quelli scolastici ( 87 con, in 7 casi, prognosi fra i 20/30 giorni). 224, invece, i morsi di animale; 107 gli infortuni sportivi e rimane altissimo il numero degli incidenti domestici: 1661, solo sei in meno dell'anno precedente. Fa riflettere, ancora una volta, il dato sulla violenza di genere: delle 47 persone che si sono rivolte al Pronto soccorso per percosse, 15 erano donne. I referti sono stai trasmessi alla sezione preposta del Comando Gendarmeria che proprio qualche giorno fa, nel suo bilancio annuale, rilevava un aumento delle richieste di intervento per liti familiari, dovuto probabilmente alla forzata convivenza domestica durante il lockdown.