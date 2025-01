Polizia Civile di San Marino: i numeri dell’attività 2024

La Polizia Civile della Repubblica di San Marino ha pubblicato il report annuale del 2024, evidenziando l’impegno del Corpo nelle attività di prevenzione, contrasto ai reati e soccorso pubblico. Dai dati emerge una fotografia del lavoro svolto dagli agenti, tra sicurezza stradale, interventi di emergenza e controlli amministrativi.

Nel 2024 sono stati rilevati 298 incidenti stradali, di cui 197 con feriti, 7 in prognosi riservata e 2 mortali, il minimo storico dal 2000. L’attività di controllo stradale ha portato a 12.979 identificazioni e oltre 20.000 sanzioni, per un incasso totale di circa 1,9 milioni di euro. Notevole anche il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, con 103 casi segnalati.

Sul fronte della sicurezza urbana, 1.743 controlli nelle aree verdi, 64 sequestri di sostanze stupefacenti e 2 arresti hanno sottolineato l’impegno del Corpo nel garantire un ambiente sicuro. Importante anche l’attività di soccorso pubblico, con oltre 1.000 interventi, tra cui 108 incendi e 50 fughe di gas.

La videosorveglianza ha visto un ulteriore potenziamento, con 339 telecamere attive sul territorio e un piano per installarne altre 95 nel 2025. Nel settore amministrativo, 2.571 controlli hanno portato a 72 sanzioni per vendita irregolare di alcolici e 113 per inquinamento acustico. I risultati evidenziano il ruolo cruciale della Polizia Civile nella tutela della sicurezza e della qualità della vita a San Marino, un impegno che continua a crescere con l’espansione della rete di sorveglianza e nuove iniziative.