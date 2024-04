LIBRO Polizia Civile: i 66 anni di storia, tra sparatorie, aneddoti e lutti ricordati da Roberto Tamagnini Una narrazione diventata libro, a firma anche di Francesco Simoncini, dove agli atti ufficiali si uniscono i ricordi

Dalla bandiera creata appositamente dalle Clarisse di Santa Chiara, ai racconti che fanno parte della storia della Polizia Urbana, oggi Civile. Una narrazione diventata libro, a firma Francesco Simoncini e Roberto Tamagnini, dove agli atti ufficiali si uniscono i ricordi: come la sparatoria di fronte al camping di Murata, nel 1972, che aprì l'ipotesi di armare gli agenti in servizio. Oppure la contravvenzione a un personaggio italiano famoso che si vestiva da donna. I rischi nei posti di blocco, con auto che non si fermavano all'alt.

Divertente l'episodio avvenuto sulla superstrada ghiacciata, con un'auto che alla curva della di 'Bustràc' nonostante l'invito a fare attenzione, finisce per ben due volte nella carreggiata opposta, evitando le auto in salita, come nei migliori film di inseguimento.

Ma ci sono anche episodi tristi, come la perdita di colleghi: Virgilio Righi venne investito da un'auto sportiva mentre in divisa si recava al lavoro. Tanti frammenti di una storia messi nero su bianco, a memoria dei 66 anni di vita del Corpo di Polizia di Murata, raccontanti da uno degli autori: Roberto Tamagnini, per anni a bordo delle moto di servizio. Sentiamolo

