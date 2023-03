Polizia Civile: nuovi gradi per i 7 vincitori del concorso interno

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini.

Un ufficiale, Pier Paolo Poiré. Un ispettore, Francesca Spadoni. Cinque sovrintendenti: Silver Rossi, Andrea Lanzarini, Fabio Giuliani, Nadir Verginelli e Luca Forcellini. Sono i sette vincitori del bando di selezione interna al Corpo della Polizia Civile, ai quali - in base alla graduatoria di merito - sono stati assegnati i nuovi gradi.

Una piccola ma significativa cerimonia, a coronamento di un percorso di avanzamento che ora li mette di fronte all'assunzione di nuove responsabilità, davanti al Segretario di Stato Elena Tonnini, il Comandante Werter Selva ed una rappresentanza di colleghi dei vari reparti.

“Non smettete mai di sentirvi come Corpo – esorta la titolare degli Interni, esprimendo due auspici: l'invito a collaborare e non alla competizione in questa fase riorganizzativa che comporterà sicuri cambiamenti; e a non avere fretta di dimostrare qualcosa” ma di entrare nelle nuove funzioni con ordine e rigore, “non c'è bisogno di accelerare – dice - l’importanza del vostro lavoro è ben chiara alla popolazione”. "Ma le sfide non finiscono qui. Oltre al percorso del personale all'interno della Polizia Civile, - sottolinea Tonnini - c'è anche un percorso per cercare di dotare lo stesso Corpo di ulteriori strumenti e di una riorganizzazione che vedrà a breve la ratifica del decreto sul secondo fabbisogno, con ulteriori strumenti che cercano di dare attenzione a quello che è il settore di indagine e controllo sulle attività economiche, questo per rispondere anche ad alcuni ordini del giorno presentati in Consiglio".

