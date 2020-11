SICUREZZA Polizia Civile: nuovo dispositivo per la sezione antincendio Il nuovo sistema in uso permetterà di intervenire, per un primo attacco al fuoco, in maniera rapida e con poco personale

Esercitazione questa mattina per la sezione antincendio della Polizia Civile. È stato presentato il nuovo sistema ad alta tecnologia di primo attacco al fuoco che da oggi potrà essere utilizzato per gli interventi in territorio.

Un'unità molto compatta che può essere utilizzata nei centri urbani, centri storici e tutte le zone di difficile accesso. Necessita l'intervento anche di soli due operatori e questo è molto importante in territorio, spiega il comandante della Polizia Civile Athos Gattei, visto la presenza di una sola sezione antincendio.

Nel servizio l'intervista a Athos Gattei (Comandante Polizia Civile)

