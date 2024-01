BILANCIO ATTIVITÀ Polizia Civile: quasi 3 milioni dalle multe per autovelox nel 2023 276 gli incidenti rilevati che hanno coinvolto 524 soggetti, 1 arresto, 21 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate e 1.115 interventi di soccorso pubblico.

Soccorso, prevenzione, contrasto dei reati e degli illeciti amministrativi: numero le attività operative della Polizia Civile riportate nel bilancio 2023.

Per il settore sicurezza stradale 276 gli incidenti rilevati che hanno coinvolto 524 soggetti, 7 hanno riportato lesioni con prognosi riservata. Rilevante il numero di “soggetti deboli” coinvolti: 11 pedoni, 6 ciclisti, 34 utenti di ciclomotori/quadricicli e 37 utenti di motocicli. La superstrada è il tratto con il più alto numero di sinistri e la fascia di età maggiormente coinvolta è quella tra i 50 e i 65 anni. 107 i soggetti deferiti all'autorità giudiziaria, 52 per guida in stato di alterazione psicofisica.

Rilevante anche il numero di interventi per liti familiari/condominiali: 41. 18 sono stati invece i sopralluoghi per furto o tentato furto.

Importante il numero delle sanzioni comminate dal corpo: 26.889 per un totale di 3.302.543 euro, il 36% ad utenti sammarinesi. 21.040 le sanzioni per eccesso di velocità accertate dagli autovelox per un valore di 2.846.042 euro. Le segnalazioni sulla patente di guida sono state 5.916 di cui 4.818 per eccesso di velocità rilevata con autovelox che hanno comportato la sospensione di 35 patenti; 95 per uso di cellulari alla guida e 71 per condotta di guida pericolosa.

489 gli infortuni sui luoghi di lavoro: 1 con prognosi di 40 giorni e 4 con prognosi iniziale di 30 giorni. 1 arresto, 21 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate e 1.115 interventi di soccorso pubblico, 103 per incendi.

