Polizia Civile: questa mattina la visita dei Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, alla presenza del Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini, hanno visitato questa mattina la sede del Corpo della Polizia Civile. Guidati dal Comandante Werter Selva hanno potuto approfondire le varie attività svolte dal corpo.

“Questi ultimi due anni di pandemia – ha evidenziato il Comandante Werter Selva – hanno messo a dura prova tutti gli uomini e le donne della Polizia Civile che però hanno dato un'importante prova di dedizione e attaccamento”. “Ci troviamo in una fase molto delicata – hanno sottolineato i Capi di Stato - che determina reazioni particolari. Fondamentale il vostro lavoro per garantire la sicurezza e la quieta convivenza nel nostro paese”.

Siete una parte fondamentale dello Stato, ha aggiunto il Segretario Tonnini, sottolineando l'importanza di nuovi innesti per evitare carenza nel personale: "Questa carenza era stata segnalata già negli anni scorsi - spiega Elena Tonnini - quindi già nel 2020/2021, da tutti i corpi. Si è fatto fronte attraverso un recente decreto che, attraverso anche una parte formativa, darà modo a brevissimo di introdurre nuovi agenti in tutti i corpi, tenendo conto delle specificità dei vari corpi".

"L'occasione della visita dei Capitani Reggenti oggi - aggiunge - è stata estremamente utile per sottolineare, da una parte, il forte impegno del corpo della Polizia Civile, anche straordinario, in questa fase che abbiamo avuto di intervento a contrasto all'epidemia. Dall'altra per far capire anche quanto è eterogenea l'attività del Corpo della Polizia Civile e quindi la necessità di capire che ogni sezione, funzione, è estremamente importante".

L'intervista a Elena Tonnini (Segretario di Stato per gli Affari Interni)