Polizia Civile, un anno intenso. Spiccano 40 denunce per guida senza assicurazione

Nell'anno della pandemia, in testa all'attività si pone quella per il rispetto delle normative anti-Covid: nella prima ondata, segnata dal lockdown, posti di blocco e verifiche in entrata e uscita ai confini, si sono controllate 30.356 persone e gestite 1.334 autocertificazioni, da marzo a maggio. Ma anche intensa l'attività di vigilanza su 980 esercizi pubblici nella prima ondata e su 1.411 attività economiche nella seconda. Rese note anche le sanzioni elevate per violazione ai decreti e alle normative di prevenzione e contrasto dell'emergenza sanitaria: 274 nella prima ondata, 53 nella seconda.





Attività altamente differenziata quella della Polizia Civile, con agenti impegnati a controllo dei pazienti dell'Ospedale di Stato: nella prima ondata verificati 15453 accessi. Ma sono anche state gestite 12.121 telefonate e 1.818 visite a domicilio dei pazienti gravati da quarantena o isolamento domiciliare.

In evidenza, le 6262 contravvenzioni (2055 a veicoli con targa estera e 4207 con targa sammarinese) per 730.931 euro.

Primaria l'attività su strada nel rilievo degli incidenti. Se si segnalano 226 pazienti refertati al Pronto Soccorso a seguito di incidenti non denunciati, sono stati 140 quelli rilevati dalla Polizia Civile, con 226 soggetti coinvolti. Nell'anno, anche un incidente mortale. La Superstrada resta l'arteria al primo posto per numero di sinistri, ben 32; per le strade di collegamento, in testa è Strada Sesta Gualdaria, con 6 incidenti. Il mese a più alta incidentalità è agosto, seguito da settembre. Motivazioni più frequenti: alta velocità e mancata precedenza.

Spiccano, come riflessioni, i dati relativi alle denunce per guida in stato di alterazione: 15 per uso di droghe e alcol; 14 per soli stupefacenti, 23 per solo abuso di acol. Ma anche 8 denunciati per guida senza patente e ben 40 denunce per aver circolato con auto priva di assicurazione.