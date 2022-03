Polizia Locale: nei controlli a chi guida, spunta il sammarinese con 10 multe in 6 mesi

Sabato sera è scattato il controllo della Polizia Locale di Coriano lungo la statale 72, all'altezza della Combipel. Dalle 20 all'1,30 di notte. "Sono stati controllati 600 mezzi, riferisce il comandante Achille Zechini, nell'ambito dei servizi di prevenzione per la guida in stato di ebbrezza e per condotte stradali non corrette". Un vero e proprio posto di blocco, con due pattuglie della Polizia Stradale a verificare il corretto posizionamento dei cartelli e delle postazioni previste in questi casi. La chiusura della consolare ha sollevato non pochi interrogativi sui social, con il tam tam degli automobilisti che si rincorrevano sui gruppo legati alla viabilità. Niente di eccezionale: normali controlli del fine settimana.

La maggior parte delle vetture fermate erano italiane, in salita verso il Monte o di rientro a casa: gli agenti hanno ritirato 8 patenti per guida in stato di ebrezza, tra questi un italiano con alcol in corpo 4 volte il consentito e un neo patentato. Cui si sono aggiunte due multe contestate nell'immediato per eccesso di velocità.







Nei controlli sono finiti anche automobilisti sammarinesi, e per tre di loro, sono emerse sanzioni da autovelox: in particolare per uno il triste record di 10 violazioni per eccesso di velocità tra marzo e settembre del 2021. Tre per il secondo.

"Un controllo che ripeteremo per la sicurezza in strada - spiega il comandante Zechini della Polizia Intercomunale - e che non ha avuto ripercussioni sul traffico. Appena si formava la fila aprivamo la corsia di sorpasso facendo defluire il le vetture".