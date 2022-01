CORIANO Polizia Locale: oltre ai 21mila verbali nel 2021, 6mila sanzioni a sammarinesi mai riscosse

Polizia Locale: oltre ai 21mila verbali nel 2021, 6mila sanzioni a sammarinesi mai riscosse.

Il resoconto operativo per il 2021 della Polizia Locale coordinato dall’Ispettore Alessandra Marcianò al comando di Achille Zechini, vede 810 servizi per le scuole, 90 per autovelox, 732 in orario mattutino, 840 in orario pomeridiano e 142 serali-notturni. Per quanto riguarda i controlli 164 durante i giorni di mercato, 443 sulle residenze e 636 sulle persone.

Le pattuglie dislocate sul territorio corianese in totale sono state 720, i verbali elevati per irregolarità al Codice della strada 21.156 e tra questi: 12 per mancanza di assicurazione, 26 per inottemperanza alla revisione, 28 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 17 per conducenti sorpresi alla guida con il telefonino cellulare. Un dato che non tiene conto delle oltre 6mila sanzioni elevate ad automobilisti sammarinesi, e per le quali il comando non ha mai visto una riscossione. Le multe sono state notificate, ma non avrebbero raggiunto i trasgressori.

I verbali per irregolarità alle prescrizioni anti Covid sono stati 3, per l’abbandono irregolare di rifiuti 3 e per le mancate prescrizioni sui cani 4. 113 i preavvisi che hanno interessato 26 soste irregolari nelle zone invalidi, 7 sui marciapiedi e 14 sugli attraversamenti pedonali.

L'attività della Polizia Locale corianese ha visto anche 20 tra sequestri e fermi, 3 gli incidenti rilevati. Mentre ad aumentare la flotta auto è arrivata la Jeep Renegade.

“Ringrazio a nome del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale il Corpo di Polizia Locale di Coriano – dice il vicesindaco e assessore alla Pm Gianluca Ugolini – il comandante Zechini e l’Ispettore Marcianò per l’impegno, il lavoro e l’attenzione profusi sempre in modo eccellente. Siamo grati di questo agli agenti del presidio locale per il contributo fornito quotidianamente alla cittadinanza e per i servizi di controllo e repressione delle irregolarità messi in atto. Per noi costituisce un orgoglio avvalerci di dipendenti di così alta qualità”.

