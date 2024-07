Polizza sulla casa: aumenti fino al 25% a San Marino

Il cambiamento climatico oltre a incidere sul futuro dell'ambiente sta avendo un pesante impatto anche sulle tasche dei consumatori. Nel 2024 calcolato a livello italiano un aumento delle polizze assicurative sulla casa di circa il 30%. Rincari, sostengono le compagnie assicurative, necessari per affrontare il cambiamento climatico e gli eventi estremi sempre più frequenti. Situazione che colpisce anche San Marino dove sono stati recapitati i primi avvisi di revisione delle polizze sulla casa con aumenti del 25%.

Sul tema si è attivata Unione Consumatori Sammarinesi: gli aumenti, spiegano, sono purtroppo anche figli delle recenti alluvioni e dei relativi rischi per cui le assicurazioni, vedendo crescere le richieste di risarcimento, si tutelano imponendo nuove tariffe. Questo però, osserva la coordinatrice UCS Olga Mattioli, non giustifica le compagnie assicurative. Sono tante, aggiunge, le pratiche di risarcimento che stiamo seguendo in cui le assicurazioni tardano a pagare o non pagano affatto per svariati motivi.

Per tutelarsi da questi aumenti, spiega, il singolo dovrebbe richiedere di sottoscrivere contratti pluriennali e sincerarsi che non vi sia la clausola dello ius variandi, quindi diritto riservato ad una parte di modificare unilateralmente, durante l'esecuzione di un contratto, alcune clausole senza ricorrere ad un nuovo accordo. Altro spiraglio, aggiunge Olga Mattioli, potrebbe venire da una normativa italiana che al momento riguarda solo le imprese e che prevede l'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione per i rischi catastrofali: “Sarebbe comunque un'ulteriore tegola – evidenzia - per chi ha la casa di proprietà”.