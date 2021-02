Polo della Moda, il punto sulla viabilità che darà nuova attrattiva alla zona Rovereta, Dogana Bassa e Galazzano

Sentiamo Stefano Canti

In attesa della bretella che collegherà direttamente la Superstrada al Polo della Moda, proseguono i lavori per la sistemazione della viabilità, realizzati per dare impulso e attrattività all'intera zona di Rovereta. I lavori del nuovo progetto che cambierà la mobilità nella zona di Dogana Bassa e Galazzano sono in corso : l'obiettivo è di snellire il traffico che si andrà a creare con l'apertura di The Market; una serie di cambiamenti alla rete stradale – tra i quali la nuova rotonda- per facilitare lo scorrimento di auto e mezzi. Intanto, su un altro aspetto di grande interesse, la messa in sicurezza della Consolare e della Superstrada sammarinese, al tavolo di Anas c'è condivisione di prospettiva tra i territori coinvolti: Regione Emilia Romagna, Comuni di Rimini e Coriano.









Sentiamo il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti