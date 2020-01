Polo della Moda: la banca di riferimento diventa la Bac che subentra al Cis

Lavori al Polo della Moda

Diventerà la BAC la banca sammarinese di riferimento per la realizzazione del cosiddetto “Polo della Moda” di Rovereta, subentrando all'istituto originario Banca Cis che ora di fatto non c'è più. “La delibera di modifica sarà adottata probabilmente domani in Congresso di Stato” riferisce il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. “I lavori – commenta il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti – procedono, come si può notare anche a vista d'occhio, e tutto fa pensare che la data prevista per la consegna venga rispettata”. Canti si riferisce al completamento della “Fase 1” che il decreto delegato 19 febbraio 2019 n.32 fissa al 31 dicembre 2020. Tempi che potrebbero essere anche anticipati visto che nell'ultimo comunicato diffuso lo scorso ottobre “The Market – San Marino Outlet Experience” affermava che l'apertura è prevista entro l'estate 2020.