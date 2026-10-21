Polo della Sicurezza di Valdragone: posata la prima pietra

Una struttura all'avanguardia, pensata per resistere e fornire un centro sempre operativo in caso di criticità. È il nuovo Polo della Sicurezza a Valdragone, nell'area ex Forcellini. La struttura ospiterà il comando centrale della Gendarmeria, la centrale operativa interforze, la brigata di Borgo Maggiore e la Protezione Civile. La prima fase dei lavori dovrebbe terminare entro settembre 2028 con un costo vicino agli 8 milioni di euro.

"Riqualifichiamo il fabbricato dopo anni che se ne parlava - evidenzia Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - una nuova sede del polo della sicurezza in un momento storico dove il tema della sicurezza è particolarmente attenzionato. Basti pensare a quello che sta avvenendo e accadendo anche sul scenario nazionale italiano. Diamo un segnale importante, la nuova sede del comando centrale della Gendarmeria, la nuova sede della Protezione Civile, la Brigata di Borgo, l'ufficio armi, l'ufficio stranieri. Tutto sarà identificato in un unico ambito, in un'unica sede all'avanguardia, garantendo totale sicurezza ai nostri lavoratori, ai nostri agenti. Per di più iniziamo a liberare il Kursaal".

Lo posizione baricentrica e facilmente accessibile lo rende una struttura strategica in caso di emergenze. Il fabbrico è antisismico di classe 4 e presenta anche un livello 4 di prestazioni antincendio; per mantenere la piene operatività in ogni emergenza.

"Creare una nuova sede per il polo della sicurezza, quindi anche per la Protezione Civile e per il corpo della Gendarmeria dopo oltre 30 anni di provvisorietà - aggiunge Maurizio Faraone, comandante Gendarmeria - in uno stabile che non è idoneo a sostenere tutte le esigenze del corpo, sia dal punto di vista logistico, ma anche operativo. Quindi veramente è un fatto importante per la Gendarmeria e per tutto il comparto della sicurezza della Repubblica di San Marino".







