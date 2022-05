Ponte 2 giugno, Federalberghi: 13 milioni di italiani in viaggio Verso il pieno anche sul Titano, dove i visitatori – dice il vice-Presidente USOT, Riccardo Vannucci - arriveranno "richiamati dagli eventi".

Si annuncia il pieno anche a San Marino, dove i visitatori – dice il vice-Presidente USOT, Riccardo Vannucci - arriveranno richiamati dagli eventi. Primo test di stagione, che diviene segno della voglia di tornare alla normalità. 13 milioni di italiani pronti a fare le valigie per il ponte del 2 giugno e scelgono proprio lo stivale. Vince la vacanza di prossimità, con in testa, le località marine, che per Federalberghi saranno letteralmente prese d'assalto. Resistono le città d'arte, scelte da un viaggiatore su 5; e per chi andrà all'estero (solo il 12%) sono le capitali europee le mete privilegiate.

Previsioni positive confermate anche da Confcommercio, che conta 9 milioni di viaggiatori, ma sono 4 milioni e 300 mila quelli che non escludono di partire last- minute. Sarà vacanza piena, nei 4 giorni di ponte, con una permanenza media vicina alle 4 notti e una spesa media pro-capite, comprensiva di viaggio, alloggio, ristorazione e divertimenti, stimata sui 447 euro, per un giro d'affari turistico quantificato in 5 miliardi 670mila euro. Sempre meno gli italiani che dichiarano di non partire per paura del contagio, mentre pesa ancora la motivazione economica che frena la partenza per il 34% dei casi.

Accanto ai dati, l'analisi del Presidente Federalberghi, Bernabò Bocca: “Dopo il periodo drammatico della pandemia, con l'angoscia del conflitto in Ucraina, la nostra gente ora ha voglia di evadere. 'L'abbattimento seppure parziale delle restrizioni, rappresenta metaforicamente la caduta di un muro: quella della paura e dell'incognita”. Tassi di occupazione alberghiera vicini al 100% a Rimini, il movimento sarà anche sul Titano: “Gli alberghi sono già abbastanza pieni – dice il vice presidente Usot, Riccardo Vannucci - Ci sarà gente, dunque, ma “richiamata da altri eventi, indipendenti dal ponte del 2 giugno, che su San Marino – osserva - ha mosso pochissime richieste”.

