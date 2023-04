VACANZE Ponte 25 aprile: tanti turisti a San Marino e in Riviera Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati: "Registrati numeri quasi da record anche in raffronto al 2019"

La pioggia non ha scoraggiato i tanti italiani che hanno scelto il ponte del 25 aprile per prendersi qualche giorno di vacanza. A San Marino, già da questo fine settimana, tanti turisti in centro storico. Inevitabile il richiamo di Palazzo Pubblico, che domenica ha registrato numerose presenze. Qualche rallentamento questa mattina lungo la superstrada per il massiccio afflusso di visitatori diretti nella parte alta della Repubblica.

"Pasqua è andata veramente molto bene - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - e anche questo scorcio di primavera sono andati veramente bene. Abbiamo registrato 19.500 passaggi nei parcheggi e circa 9.000 in funivia in due giorni. Abbiamo fatto numeri quasi da record in raffronto al 2019. Adesso ci sarà il ponte del 1° maggio ed anche li abbiamo aspettative veramente importanti. Basta girare per il Centro Storico per vedere che è completamente pieno, sicuramente viviamo in parte della ricaduta della Riviera ma iniziamo ad avere in sentiment del nostro paese anche legato al livello turistico".

Numeri incoraggianti anche Rimini. Nei 400 alberghi della riviera registrato un +15% rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. Avvio che rende più vicino l'obiettivo di tornare ai livelli record del 2019. Tanti ospiti italiani, ma non sono mancati nemmeno gli stranieri.

"I dati sono incoraggianti - spiega Emanuele Burioni, Direttore APT Emilia Romagna - un ottima partenza, le strutture aperte hanno degli ottimi tassi di riempimento, siamo oltre l'80%, per cui un bel inizio di stagione. I ristoranti soprattutto stanno facendo segnare il tutto esaurito, diciamo quindi che siamo partiti con il piede giusto".

"In questi giorni si sono visti tantissimi stranieri che è una bella cosa - aggiunge Gabriele Pagliarani, titolare Bagno Tiki 26 - un ritorno delle persone dall'Austria, Germania e Svizzera. Poi anche tanti italiani, che sia di buon auspicio per un estate 2023 a gonfie vele".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo), Emanuele Burioni (Direttore APT Emilia Romagna) e Gabriele Pagliarani (Bagno Tiki 26)

