Ponte del 1° maggio: numeri importanti a San Marino e in riviera

Tanti turisti e hotel quasi sold out: è stato un ponte del 1° maggio molto positivo per gli operatori del turismo a San Marino e in riviera. Complice anche il meteo sereno in tanti hanno approfittato per raggiungere il mare. A Rimini c'è chi ha già dato il via ai primi bagni stagionali viste anche le temperature che, nelle ore più calde, hanno superato i 28 gradi. Almeno 10 milioni, tra italiani e stranieri, hanno approfittato dell'ultimo ponte di primavera con un giro d'affari complessivo superiore a 4 miliardi di euro. “Un lungo ponte molto positivo – commenta Patrizia Rinaldis, presidente Aia Federalberghi – sia per il mare che per l'entroterra. Immagine perfetta di una Romagna molto organizzata”. Chiuso il ponte si apre il periodo fieristico: “Una continuità di prenotazioni – aggiunge Patrizia Rinaldis – molto buona anche per le prossime settimane”.

Anche gli operatori turistici del Titano hanno segnato numeri positivi. La concomitanza di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio ravvicinati è stata un'ottima boccata di ossigeno in vista dell'estate. “Quest'ultimo ponte è stato il migliore in termini di presenza – afferma Rossano Ercolani, presidente USOT – il tempo sicuramente ha influito sulle presenze”. Ora c'è da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane in attesa dell'inizio della stagione estiva: “Al momento – aggiunte – il fattore meteo è già cambiato e sembra che ci attenderanno settimane non bellissime. Il bilancio generale di quest'ultimo periodo però è sicuramente positivo”.