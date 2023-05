BOOKING.COM Ponte del 2 giugno, Rimini seconda nelle scelte degli italiani dopo Napoli

Ponte del 2 giugno, Rimini seconda nelle scelte degli italiani dopo Napoli.

Dopo gli ottimi numeri dei due ponti appena passati, gli italiani sono pronti a rimettersi in viaggio per un nuovo lungo weekend dal 2 al 4 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Secondo i recenti dati del colosso di prenotazioni online Booking.com, la meta in Italia preferita dagli italiani sarà Napoli. Seconda è Rimini con le sue spiagge e divertimenti. Insieme battono anche la superbig Roma, con Verona e Firenze rispettivamente al quarto e quinto posto. Chi invece punterà all'estero, ha scelto come prima destinazione la romantica Parigi, seguita da Barcellona e il suo mix di spiagge e cultura e poi Amsterdam. Chiudono la Top Five Madrid e Vienna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: